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В Калужской области обнаружили фрагменты сбитого украинского дрона

Правительство Калужской области: в Кировском районе нашли обломки сбитого БПЛА
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Global Look Press

Обломки уничтоженного украинского дрона обнаружили на территории Кировского района Калужской области. Об этом сообщило правительство региона в официальном Telegram-канале.

Речь идет о фрагментах беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа, следует из заявления.

«На месте работает оперативная группа», — говорится в тексте.

В правительстве Калужской области подчеркнули, что в некоторых случаях местные жители находят обломки сбитых дронов быстрее сотрудников экстренных служб. На этом фоне власти вновь призвали граждан не приближаться к БПЛА в случае их обнаружения, так как они могут быть оснащены взрывными устройствами.

Одна из последних атак украинских беспилотников на Калужскую область произошла в ночь на 31 марта. По данным министерства обороны РФ, тогда в небе над регионом были уничтожены 24 дрона. Кроме того, системы противовоздушной обороны перехватили 41 летательный аппарат в Брянской области и один — в Курской области. Всего по российским регионам было выпущено 66 БПЛА.

Ранее в Калужской области после атаки беспилотника загорелось промышленное предприятие.

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