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Раскрыты потери украинских войск в Курской области

Минобороны: ВС РФ за сутки ликвидировали более 150 военных ВСУ в Курской области
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Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Российские бойцы за прошедшие сутки ликвидировали более 150 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, украинские войска потеряли более 71 570 человек за все время боевых действий на территории приграничного региона.

Более того, подразделения Вооруженных сил РФ уничтожили несколько тысяч единиц техники ВСУ. Среди них — 592 артиллерийских орудия, 2 242 боевые бронированные машины, 403 танка, 70 пусковых установок реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов, 123 станции радиоэлектронной борьбы, 23 инженерные машины разграждения и многое другое.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — подчеркивается в заявлении.

31 марта журналисты ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что бойцы ВС РФ освободили от украинских солдат половину села Гуево в Курской области. Как сказал источник агентства, сейчас российские военнослужащие продолжают вести бои в данном населенном пункте.

Ранее в Курской области ликвидировали швейцарского наемника.

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