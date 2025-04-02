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На Ближний Восток прибудет еще одна авианосная группировка США

Пентагон: на Ближний Восток отправится еще одна авианосная группировка США
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Petty Officer 1st Class Ryre Arc/Global Look Press

Пентагон перебрасывает в зону ответственности Центрального военного командования США (CENTCOM) авианосную ударную группу во главе с авианосцем Carl Vinson. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны США Шон Парнелл.

Он подчеркнул, что по распоряжению министра обороны авианосная ударная группа во главе с авианосцем Harry Truman останется в регионе, а после завершения учений в Индо-Тихоокеанском регионе туда же направится авианосец Carl Vinson. В западной части Тихого океана начал развертывание авианосец Nimitz.

Парнелл отметил, что Вашингтон и его союзники готовы ответить на любые попытки государств или негосударственных формирований дестабилизировать ситуацию.

2 апреля сообщалось, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» трижды атаковали военные корабли во главе с авианосцем США Harry Truman в Красном море за 24 часа. В операции было задействовано несколько крылатых ракет и беспилотников.

Ранее стало известно, сколько раз хуситы ударили по авианосцу Harry Truman в марте.

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