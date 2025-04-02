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США атаковали три провинции Йемена

США атаковали три провинции Йемена в рамках операции против хуситов
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Abdulnasser Alseddik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США атаковали три провинции Йемена в рамках операции против шиитской группировки «Ансар Алла». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на хуситский телеканал Al Masirah.

Удары зафиксированы в провинциях Ходейда, Саада и Хаджа. Стратегическое значение провинции Ходейда определяется тем, что в ней расположен международный аэропорт и три важных порта, кроме того, регион отличается протяженной прибрежной полосой.

15 марта президент США Дональд Трамп отдал приказ начать военные действия против йеменских хуситов.

Президент США заявил, что военная операция призвана защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы, а также восстановить свободу судоходства.

23 января Трамп подписал указ, который запускает процесс признания движения йеменских хуситов «Ансар Аллах» иностранной террористической организацией. В тексте документа говорится, что хуситам якобы оказывает поддержку Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, а «Ансар Аллах» угрожает безопасности граждан США и стабильности мировой морской торговли на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп заявил, что «ничего не знает» о чате с обсуждением ударов по хуситам.

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Удары США по хуситам
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