Экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек», получивший контузию, сумел совершить стокилометровый марш в зоне специальной военной операции и остался в живых. Об этом сообщает «Петербургский дневник» (ПД).

Военные принимали участие в отражении наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородском направлении. После выполнения огневой задачи при маневрировании боевая машина была поражена беспилотником. Кумулятивная струя прожгла обшивку в том месте, за которым находится кресло механика-водителя.

После удара члены экипажа получили контузию, однако при этом решили совершить марш не до ближайшей точки эвакуации, а сразу до пункта временной дислокации на расстоянии почти 100 километров.

Как рассказал водитель, на завершающем отрезке пути перед глазами стояла сплошная белая пелена, полностью закрывавшая обзор. Боец потерял сознание сразу по прибытии в пункт назначения, сумев сохранить и жизнь товарищей, и боевую технику.

До этого источник в группировке войск «Север» сообщил, что командование Вооруженных сил Украины поставило задачу перед своими подчиненными занять новые приграничные территории России и любой ценой не отступать с занятых. По его словам, ВСУ пытаются вклиниться в российскую оборону на различных участках фронта, включая Курскую и Белгородскую области. Киевское командование отдало такое распоряжение еще перед началом переговоров, заключил источник «Севера».

Ранее бой со штурмовиками ВСУ в Белгородской области попал на видео.