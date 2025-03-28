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Бой со штурмовиками ВСУ в Белгородской области попал на видео

«РВ»: появились кадры боя с пытающимися прорваться в Белгородскую область ВСУ

Бой с пытавшимися прорваться в Белгородскую область штурмовиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал на видео. Кадры были опубликованы в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Как сообщили авторы проекта, видео было снято с беспилотника в Краснояружском районе Белгородской области, на окраине села Поповка. Военкоры отмечают, что группа украинских штурмовиков просочилась на окраины Поповки, где укрылась в частном доме. В населенном пункте уже давно нет мирного населения.

В результате оператор ударного беспилотного летательного аппарата ГВ «Север» нанес точный удар, шансов выжить у штурмовиков ВСУ не было.

«Вся вражеская штурмовая группа пополнила бесконечно длинные списки «пропавших без вести», — прокомментировали видео авторы проекта.

До этого источник в группировке войск «Север» сообщил, что командование Вооруженных сил Украины поставило задачу перед своими подчиненными занять новые приграничные территории России и любой ценой не отступать с занятых. По его словам, ВСУ пытаются вклиниться в российскую оборону на различных участках фронта, включая Курскую и Белгородскую области. Киевское командование отдало такое распоряжение еще перед началом переговоров, заключил источник «Севера».

Ранее ВСУ атаковали ряд населенных пунктов Белгородской области.

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