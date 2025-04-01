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Эксперт прокомментировал удары Киева по энергообъектам РФ

Эксперт Скориков: обещания Зеленского о перемирии носили формальный характер
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Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков заявил, что заявления Киева о готовности к перемирию носили формальный характер и не подкреплялись действиями. Слова эксперта приводит RT.

Скориков подчеркнул преднамеренный характер ударов украинских беспилотников и ракет по российской энергетической инфраструктуре и международным объектам на российской территории. Он считает, что Зеленский игнорирует даже предложения США, полагаясь на поддержку европейских либеральных кругов во Франции, Германии, Великобритании и руководстве ЕС, демонстрирующих готовность поддерживать Украину до последнего.

При этом, отсутствие реакции Трампа на нарушения перемирия, по мнению Скорикова, может объясняться выжидательной позицией, подготовкой ответных мер или же отсутствием у него достаточных рычагов влияния на Европу и либеральных глобалистов.

Что касается последствий для Зеленского, эксперт указал на обширные возможности Трампа по оказанию давления, включая масштабную информационную кампанию по дискредитации украинского лидера и его окружения, используя информацию о нецелевом использовании западной помощи. Кроме того, в арсенале Трампа – отключение от Starlink, прекращение военных поставок и разведданных, а также санкции против украинских чиновников.

Главная интрига, по мнению Скорикова, заключается в выборе Трампа между решительными действиями против Зеленского и переключением внимания на более приоритетные для американского избирателя геополитические задачи в Северной и Центральной Америке.

Накануне в Минобороны РФ заявили, что украинские войска атаковали два объекта энергоинфраструктуры в Брянской области, несмотря на заявления Украины о ненанесении ударов по энергообъектам.

Ранее Песков обвинил Киев в саботаже договоренностей Путина и Трампа.

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Переговоры о мире на Украине
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