Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков заявил, что заявления Киева о готовности к перемирию носили формальный характер и не подкреплялись действиями. Слова эксперта приводит RT.

Скориков подчеркнул преднамеренный характер ударов украинских беспилотников и ракет по российской энергетической инфраструктуре и международным объектам на российской территории. Он считает, что Зеленский игнорирует даже предложения США, полагаясь на поддержку европейских либеральных кругов во Франции, Германии, Великобритании и руководстве ЕС, демонстрирующих готовность поддерживать Украину до последнего.

При этом, отсутствие реакции Трампа на нарушения перемирия, по мнению Скорикова, может объясняться выжидательной позицией, подготовкой ответных мер или же отсутствием у него достаточных рычагов влияния на Европу и либеральных глобалистов.

Что касается последствий для Зеленского, эксперт указал на обширные возможности Трампа по оказанию давления, включая масштабную информационную кампанию по дискредитации украинского лидера и его окружения, используя информацию о нецелевом использовании западной помощи. Кроме того, в арсенале Трампа – отключение от Starlink, прекращение военных поставок и разведданных, а также санкции против украинских чиновников.

Главная интрига, по мнению Скорикова, заключается в выборе Трампа между решительными действиями против Зеленского и переключением внимания на более приоритетные для американского избирателя геополитические задачи в Северной и Центральной Америке.

Накануне в Минобороны РФ заявили, что украинские войска атаковали два объекта энергоинфраструктуры в Брянской области, несмотря на заявления Украины о ненанесении ударов по энергообъектам.

Ранее Песков обвинил Киев в саботаже договоренностей Путина и Трампа.