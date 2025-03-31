Адвокат рассказал, кто заботится о правнуке экс-мэра Самары Тархова

Правнука бывшего мэра Виктора Тархова забрала его крестная после ареста матери Екатерины Тарховой. Об этом сообщил журналистам адвокат Андрей Карномазов, передает РИА Новости.

Известно, что в феврале этого года мальчик был помещен в детский дом после ареста Екатерины. В марте ребенка забрали под опеку, кто именно стал опекуном, тогда не афишировалось.

Ребенок сейчас, по мнению его бабушки Людмилы Тарховой, находится в нормальной обстановке и в надежных руках, рассказал адвокат.

Сейчас Людмила Тархова, мать Екатерины Тарховой, отбывает наказание в колонии. В декабре 2022 года Ленинский районный суд приговорил ее к 7 годам лишения свободы по делу о вымогательстве.

Людмила признана потерпевшей по уголовному делу, связанному с ее отцом и дочерью.

21 марта суд в Самаре продлил арест Екатерине Тарховой до 2 июня. Также ей была назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее стало известно, что Екатерина Тархова перестала разговаривать.