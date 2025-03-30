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В силовых структурах рассказали об ожесточенных боях в Курской области

ТАСС: ВС РФ ведут ожесточенные бои у Гуево, Басовки и Олешни в Курской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие в настоящее время ведут ожесточенные бои в районе трех населенных пунктов в Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации агентства, сражения идут непосредственно в селе Гуево и в окрестностях хутора Олешня. Кроме того, подразделения Вооруженных сил РФ продолжают наступать в районе деревни Басовка.

«Наши бойцы продолжают выбивать ВСУ (Вооруженные силы Украины — «Газета.Ru») из Гуево. Ожесточенные бои идут как в самом населенном пункте, так и в его окрестностях», — уточнил источник.

Он добавил, что российские солдаты также ведут боевые действия на территории Сумской области. В частности, они вынудили украинских военнослужащих покинуть опорный пункт у села Басовка и сейчас пытаются закрепиться на новой позиции.

30 марта журналисты РИА Новости со ссылкой на источник сообщили, что российским специалистам предстоит разминировать 112 населенных пунктов в Курской области. При этом власти региона уже составили список объектов, которые необходимо проверить на наличие взрывоопасных предметов в первую очередь.

Ранее российский поэт Вадим Цыганов за 15 минут написал песню об операции по освобождению города Суджи в Курской области.

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