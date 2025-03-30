Военный заявил о последствиях удара по пункту дислокации СБУ и ГУР Украины

Военный Дандыкин: удар РФ по пункту дислокации СБУ и ГУР Украины скажется на ВСУ

По мнению военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, удар ВС РФ по объекту, где размещались подразделения СБУ и ГУР Украины, нанесет ощутимый урон боеспособности ВСУ. Об этом он заявил в интервью «Ленте.ру».

Дандыкин подчеркнул, что потери среди профессиональных военных, а не мобилизованных, включая, вероятно, значительное число офицеров, будут иметь серьезные последствия для украинской армии.

«Это серьезные потери. <...> Это профессионалы. Я думаю, среди них было очень много офицеров», — подчеркнул офицер.

30 марта Минобороны РФ сообщило, что российские бойцы нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации подразделений Службы безопасности Украины и сил специальных операций Главного управления разведки министерства обороны Украины.

Ранее в СК РФ раскрыли число иностранных наемников, принимающих участие в сражениях на стороне Украины.