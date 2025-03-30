Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный заявил о последствиях удара по пункту дислокации СБУ и ГУР Украины

Военный Дандыкин: удар РФ по пункту дислокации СБУ и ГУР Украины скажется на ВСУ
close
Евгений Биятов/РИА Новости

По мнению военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, удар ВС РФ по объекту, где размещались подразделения СБУ и ГУР Украины, нанесет ощутимый урон боеспособности ВСУ. Об этом он заявил в интервью «Ленте.ру».

Дандыкин подчеркнул, что потери среди профессиональных военных, а не мобилизованных, включая, вероятно, значительное число офицеров, будут иметь серьезные последствия для украинской армии.

«Это серьезные потери. <...> Это профессионалы. Я думаю, среди них было очень много офицеров», — подчеркнул офицер.

30 марта Минобороны РФ сообщило, что российские бойцы нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации подразделений Службы безопасности Украины и сил специальных операций Главного управления разведки министерства обороны Украины.

Ранее в СК РФ раскрыли число иностранных наемников, принимающих участие в сражениях на стороне Украины.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами