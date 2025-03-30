ВСУ от действий группировки «Днепр» потеряли за сутки до 65 военнослужащих

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате действий группировки войск «Днепр» за сутки потеряли до 65 солдат и склад горючего. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и трех бригад береговой обороны Вооруженных сил Украины в районах Новоандреевки, Степового в Запорожской области, Днепровского, Садового в Херсонской области и в районе города Херсон», — проинформировало российское военное ведомство.

В Минобороны РФ добавили, что в результате этого украинская армия за сутки потеряла бронетранспортер М113 американского производства, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад горючего.

Также в российском министерстве сообщили, что ВС России взяли под контроль село Запорожье в Донецкой народной республике. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Центр».

Ранее в составе украинских подразделений, участвующих в сражениях в ДНР, заметили женщин-штурмовиков.