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Украинские военные собирали базу паспортных данных жителей Курской области

ТАСС: ВСУ приходили в дома жителей Суджи и фотографировали каждого с паспортом
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Украинские военные приходили в дома жителей Суджи в Курской области и фотографировали каждого вместе с его паспортом. Об этом ТАСС сообщила местная жительница Светлана, эвакуированная из города после его освобождения российскими войсками.

Она отметила, что таким образом Вооруженные силы Украины (ВСУ) собирали базу паспортных данных жителей курского приграничья.

«Они нас сфотографировали с паспортами еще в августе. Может, показать, что жители остались, база некая. Держишь возле лица паспорт, тебя фотографируют», — сказала собеседница агентства.

Светлана отметила, что украинские солдаты проверяли все документы мирного населения.

«Высыпала все из сумки, вывалились ксерокопии паспортов сыновей. Боялась, что, может быть, будут терроризировать еще детей», — поделилась она воспоминаниями.

Накануне Следственный комитет России во время допросов мирных жителей установил новые факты преступлений солдат ВСУ в Суджанском районе Курской области.

Ранее в Курской области мирный житель подорвался на мине.

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