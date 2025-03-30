Названо число населенных пунктов Курской области, которые предстоит разминировать

В Курской области предстоит разминировать 112 населенных пунктов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил исполняющий обязанности начальника представительства по разминированию Курской области Международного противоминного центра Военно-инженерной академии подполковник Александр Румянцев.

По его словам, власти региона определили перечень объектов, которые необходимо разминировать в первую очередь.

«Всего в этот перечень входит 122 населенных пункта», — сказал военный.

Он отметил, что десять населенных пунктов уже разминировано. Соответствующие работы ведутся еще в 20 населенных пунктах, заявил Румянцев.

«Ежедневно при проведении разминирования саперы находят большое количество различных взрывоопасных предметов, в том числе производства стран, входящих в блок НАТО», — добавил он.

15 марта временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что оперативный штаб ограничил въезд людей в освобожденные территории Курской области, поскольку неразорвавшиеся боеприпасы и заминированные участки создают реальную угрозу жизни. Чиновник отметил, что российские саперы находят запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы, включая кассетные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток». Он добавил, что по мере продвижения саперов граница зоны, куда въезд гражданам сейчас ограничен, будет сокращаться.

Ранее сапер рассказал, что ВСУ минируют электронные сигареты и аптечки.