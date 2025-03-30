Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении начали бросать позиции и сдаваться в плен. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на слова одного из пленных.

По словам пленного бойца, власти США предали и продали их страну. Солдат отметил, что не проходил никаких специальных курсов подготовки, тренировки длились от трех до пяти дней, после чего бойцов отправляли на линию фронта. Боец добавил, что его взяли в плен на уже потерянной позиции, когда часть состава и командование сбежали с территорий.

«Выхожу в окоп, слышу, что кто-то идет, вижу парней русских. Возвращаюсь назад, сдался сам в плен, сопротивления не оказал», — заявил он.

Помимо этого, военнослужащий пожаловался на коррупцию на Украине. Солдат призвал других сдаваться в плен, потому что США продали страну и смысла воевать за это нет.

До этого находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский решил проверить, как Украина справится без поддержки США в переговорах с РФ, полагаясь на Евросоюз.

Ранее в Совфеде высмеяли планы Стармера и Макрона по отправке миротворцев на Украину.