Хуситы в Йемене заявили о трех атаках по американскому авианосцу за последние сутки

Представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа заявил, что йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» три раза атаковали американский авианосец USS Harry Truman за сутки. Об этом пишет Al Masirah.

По его словам, атаку провели в Красном море. В операции участвовали ракетные войска, беспилотная авиация и военно-морские силы, которые использовали несколько крылатых ракет и беспилотников.

До этого группировка «Ансар Аллах» заявила об атаке на авианосную группу США «Гарри Трумэн» в Красном море. В группировке заявили об ударе беспилотниками и ракетами по нескольким военным кораблям США в Красном море и американскому авианосцу USS Harry Truman. Утверждается, что удары помешали США передислоцировать свои военные корабли в южную часть Красного моря и увеличить интенсивность обстрелов Йемена.

В ночь на 16 марта США начали крупномасштабную операцию против хуситов для защиты своих судов: американская армия нанесла серию ударов по целям на территории Йемена. Трамп пообещал хуситам «ад, подобного которому они никогда не видели», если атаки в Красном море не прекратятся. В результате ударов более сотни человек были ранены, несколько десятков не выжили.

Ранее США ударили по позициям ИГ (организация запрещена в России) в Сомали.