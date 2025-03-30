В Польше допустили возвращение военной службы по призыву

В Польше придется вернуть военную службу по призыву, чтобы довести число резервистов до 7 млн. Об этом сообщил командующий оперативными силами польских Вооруженных сил генерал-майор Мацей Клиш, передает Polskie Radio.

«Думаю, что возвращение [обязательной] военной службы неизбежно», — отметил он.

Клиш обратил внимание на Финляндию, где при населении около 5,5 млн человек насчитывается около миллиона резервистов. При этом Вооруженные силы Польши насчитывают почти 200 тысяч солдат и более 300 тысяч резервистов, добавил он.

17 марта вице-спикер сейма (парламента) Польши Кшиштоф Босак заявил, что польская армия не готова даже к оборонительной войне. Политик высказал мнение, что «замыливание глаз» польскому народу в том, что их страна якобы лучше всего вооружена в истории, является глубоко нечестным. По его словам, польские политики посвятили слишком много сил и времени «в игру мускулами», в то время как страна является глубоко неготовой к ведению войны, даже оборонительной.

Позже глава Бюро национальной безопасности Польши, генерал Дариуш Луковский уточнил, что в случае начала военного конфликта имеющихся у польской армии боеприпасов хватит только на одну или две недели. Он добавил, что Польша сможет накопить необходимый для длительного ведения военных действий запас снарядов только через два-три года.

Ранее в Польше связали политический вес страны с уровнем военных расходов.