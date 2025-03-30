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В США назвали главную угрозу для инфраструктуры Украины

TNI: бомбардировщик Ту-95 является главной угрозой для инфраструктуры Украины
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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Стратегический бомбардировщик Ту-95 остается ключевой угрозой для украинской инфраструктуры, несмотря на свой возраст. Об этом пишет американское издание The National Interest (TNL), называя самолет «оружием, созданным для великих и ужасных дел».

«Ту-95, разработанный в эпоху Холодной войны, до сих пор соответствует требованиям современных операций. Он уничтожает критически важные объекты противника с помощью крылатых ракет», — отметили авторы статьи.

По данным издания, модернизированная версия Ту-95МС активно применялась в Сирии и продолжает использоваться в конфликте на Украине.

Самолет, получивший в НАТО кодовое имя Bear («Медведь»), способен поражать цели в любых погодных условиях. Первоначально он создавался для ядерного сдерживания, но теперь стал инструментом точечных ударов.

«Эта «птица» сеет хаос, выполняя свою задачу безупречно», — добавили в материале.

До этого The National Interest написало о том, что Ту-95, способные нести ядерное оружие, стали кошмаром для стран НАТО.

Ранее военные США засекли бомбардировщики РФ и КНР в нейтральной зоне у Аляски.

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