Военные США заявили, что засекли самолеты ВВС России и КНР в нейтральной зоне у Аляски

Два российских и два китайских военных самолета 24 июля были обнаружены в международном воздушном пространстве рядом с Аляской. Об этом со ссылкой на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщает РИА Новости.

По информации, предоставленной американским военными, NORAD обнаружило, отследило и перехватило два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два китайских стратегических бомбардировщика H-6, находившихся в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски.

В NORAD подчеркнули, что российские и китайские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не нарушали воздушных границ США или Канады.

До этого министерство обороны РФ опубликовало видео сопровождения российским истребителем Су-27 самолета-разведчика RC-135 и двух истребителей Typhoon военно-воздушных сил Великобритании над акваторией Черного моря.

Ранее британские и шведские истребители перехватили российские Ил-20 и Су-27 у Швеции.