Российские Ту-95 назвали кошмаром НАТО

Американское издание The National Interest (TNI) написало о том, что российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95, способные нести ядерное оружие, стали кошмаром для стран НАТО.

«Ту-95 является одним из самых стойких символов советской военной авиации», — пишут авторы.

Отмечается, что несмотря на то, что он был разработан еще в 1950-х годах, этот стратегический бомбардировщик остается основой Военно-воздушных сил России, что свидетельствует о его надежной конструкции и технологичности. Издание подчеркивается, что Ту-95 способны нести современные крылатые ракеты Х-101 и Х-555.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что в России полностью завершено перевооружение наземной группировки стратегических ядерных сил на современные подвижные грунтовые ракетные комплексы. Герасимов добавил, что в 2024 году начались поставки первых модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160м.

Ранее военные США засекли бомбардировщики РФ и КНР в нейтральной зоне у Аляски.