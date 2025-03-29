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Дневник пенсионерки сгорел при обстреле дома в Курской области

РИА: дневник пенсионерки об оккупации Курской области уничтожен из-за атак ВСУ
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Пенсионерка Александра из села Казачья Локня Курской области лишилась дневника, который вела во время оккупации, после обстрела дома украинскими войсками. Об этом она рассказала РИА Новости.

По словам женщины, записи, где она фиксировала события каждого дня, сгорели вместе с домом.

«Мы уже и не вспомним всего», — отметила Александра, эвакуированная спустя полгода жизни на оккупированной территории.

Ее дочь Ольга добавила, что семья несколько раз попадала под удары ВСУ, а после одного из них им пришлось перебраться в сарай.

Александра также поделилась, что каждую ночь читала родным молитвы, чтобы «сохранить надежду». Пенсионерка не смогла забрать личные вещи, включая фотографии и документы.

28 марта сообщалось, что жители Казачьей Локни Курской области во время оккупации украинской армии грели кирпичи, чтобы не замерзнуть. По ее словам, во время оккупации у людей не было света. Дом, где они жили, сгорел, поэтому Александра с семьей перебралась в другой, где заколотили все окна и двери. В одной комнате спали шесть человек, в том числе ребенок. На данный момент женщину с семьей эвакуировали, они живут в пункте временного размещения.

Ранее сообщалось о ликвидации наемника из Италии на Украине.

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Атаки на Курскую область
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