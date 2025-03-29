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Российский снайпер рассказал о зачистке от ВСУ пункта Днепроэнергия в ДНР

Снайпер «Коваль»: населенный пункт Днепроэнергия в ДНР был взят за один час
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Снайпер 40-й бригады морской пехоты РФ с позывным «Коваль» рассказал о стремительной операции по освобождению населенного пункта Днепроэнергия в ДНР. Его слова приводит РИА Новости.

По словам «Коваля», российские подразделения зачистили населенный пункт за один час, пройдя 10-километровый марш-бросок из Великой Новоселки.

«В ходе зачистки были взяты в плен пятеро бойцов ВСУ. Штурмовали, зачищали подвалы. Один выбежал, сдаваться не стал. Прилетели «глаза» (разведывательный дрон – прим. ред.) противника… И поняли, что сейчас их бойцов возьмут в плен оставшихся. И начали разбирать камикадзами (БПЛА – прим. ред.) подвал со своими», – подчеркнул российский боец.

14 марта российские войска в ходе продвижения в глубину обороны противника в Донецкой народной республике освободили два населенных пункта — Днепроэнергию и Константинополь. В ходе операции ВС РФ поразили четыре механизированные бригады ВСУ, бригаду морской пехоты и три бригады теробороны.

Ранее ВС РФ практически подошли к границе с Днепропетровской областью.

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