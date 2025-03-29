Le Monde: Россия применяет в зоне СВО неуязвимые для РЭБ оптоволоконные дроны

Украинских военнослужащих пугает применение Вооруженными силами России оптоволоконных дронов, которые невозможно уничтожить средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом пишет французская газета Le Monde.

Один из украинских военных рассказал изданию, что «неуязвимые» дроны применяются российской стороной в массовом порядке. Он отметил, что для украинских войск это огромная проблема, поскольку средствами РЭБ их невозможно остановить.

Автор статьи отмечает, что с учетом непрерывного технического прогресса на поле боя именно армия России достигла больших успехов в применении новейших технологий.

На этой неделе сообщалось, что в зоне специальной военной операции российские войска приступили к испытаниям модернизированных беспилотников «Овод», оснащенных искусственным интеллектом. Разработка народного ВПК — тульские ударные дроны — получила масштабное обновление под названием ОРБИТ, нацеленное на повышение эффективности поражения позиций противника.

Ранее в сети появилось видео незаметного удара российского дрона по солдату ВСУ.