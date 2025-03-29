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Российские военные сбили бомбу JDAM и более 70 беспилотников ВСУ

Минобороны: средства ПВО уничтожили бомбу JDAM, 73 дрона и три снаряда HIMARS
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Bulkin Sergey/Global Look Press

Системы противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную бомбу JDAM и реактивной снаряд системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Об этом сообщило Минобороны.

Также средства ПВО сбили 73 украинских беспилотника.

Вечером 28 марта ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области. По словам Гладкова, FPV-дрон ударил по селу Головчино Грайворонского округа. В результате были уничтожены два припаркованных легковых автомобиля и еще одно транспортное средство получило повреждения.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности к налетам, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов беспилотников по территории России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что курский чиновник успел выпрыгнуть из автомобиля перед атакой дрона.

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