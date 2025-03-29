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Пентагон представит Трампу планы создания системы ПРО «Золотой купол»

Пентагон на следующей неделе представит Трампу планы по ПРО «Золотой купол»
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Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство обороны США на следующей неделе представит президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу не менее трех вариантов создания системы противоракетной обороны «Золотой купол». Об этом пишет Defense One.

Программа предусматривает укрепление наземной противоракетной обороны и вывод на орбиту нескольких тысяч спутников для обнаружения пусков баллистических ракет.

Белый дом ранее приказал военным чиновникам обеспечить отражение будущего финансирования «Золотого купола» в новых бюджетных оценках на 2026–2030 годы. По словам одного из источников, на данный момент обсуждения носят чисто концептуальный характер. Он добавил, что это делает прогнозирование будущих расходов практически невозможным, хотя на разработку и поддержание проекта, скорее всего, потребуются миллиарды долларов.

Ранее на Аляске завершилось строительство новых пусковых шахт противоракетной обороны.

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