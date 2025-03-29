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Российского военного осудили за убийство сослуживца

«Коммерсант»: военный застрелил соратника и пытался возложить вину на ДРГ
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Южный окружной военный суд приговорил мобилизованного россиянина к 15 годам колонии строгого режима за убийство двух сослуживцев. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что обвиняемый хотел скрыть преступление, заявив, что военных якобы убили украинские диверсанты.

Трагедия произошла зимой 2023 года. Мужчины распивали алкоголь и между ними возник конфликт. Один из них выстрелил из автомата в собутыльника, пуля попала тому в голову. При попытке бегства подсудимый выстрелил во второго военного. Затем он организовал все так, будто сослуживцы были убиты в результате нападения диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины, говорится в статье.

По данным газеты, россиянин не смог обмануть следствие, он сам явился с повинной. Семьи убитых бойцов пытались обжаловать решение суда, но приговор был оставлен без изменений апелляционной инстанцией в Московской области.

Ранее в Хабаровском крае подполковника запаса осудили за госизмену.

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