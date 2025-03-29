ВКС РФ получили новую партию истребителей

Воздушно-космические силы России получили первую в текущем году партию самолето-истребителей Су-35С. Об этом сообщила пресс-служба «Ростеха».

Отмечается, что эти истребители прошли полный цикл заводских испытаний и были приняты техническим составом. Также российские военные летчики протестировали их в многообразных рабочих режимах. Сейчас истребители уже находятся в аэродроме базирования.

Первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков рассказал, что конструкторы самолетов добросовестно выполняют свои обязательства по поставкам новой техники в войска России, и на предприятиях сейчас готовят новые партии авиакомплексов, которые будут переданы в рамках государственного оборонного заказа 2025 года.

Су-35С является переходным звеном к авиационным комплексам пятого поколения. Это многофункциональный самолет-истребитель поколения 4++. Он оснащен двумя двигателями с цифровой системой управления и управляемым вектором тяги. Это помогло намного усовершенствовать летно-технические и маневренные характеристики самолета.

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