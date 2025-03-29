В Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — сказано в сообщении, опубликованном в 00:55 мск.

В 00:59 мск оперштаб сообщил об отбое ракетной опасности, а в 01:03 она была объявлена вновь.

28 марта временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что в Льговском районе Курской области 30-летний тракторист получил ранения, наехав на мину, предположительно, украинского производства. Пострадавший доставлен в областную больницу с минно-взрывной травмой, включающей осколочные ранения затылочной области головы и шеи. По словам Хинштейна, жизни мужчины ничего не угрожает.

Ранее СК обвинил военных ВСУ в сбросе взрывчатки на эвакуировавшихся жителей Суджи.