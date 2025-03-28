В Литве ждут ныряльщиков, чтобы добраться до утонувшей в трясине М-88

LRT: не удается добраться до утонувшей в трясине американской М-88

Гусеничная ремонтно-эвакуационная машина M-88 Hercules контингента армии США в Литве по-прежнему находится в болоте, из трясины освободить ее не удается. Об этом в эфире национального радио LRT заявил начальник поисково-спасательной операции полковник-лейтенант Аушрис Буйкус.

«Военно-транспортное средство полностью увязло в болотистом грунте. С поверхности его не видно. [Жидкость в] трясине откачивается, но прибывает вода из ближайшего озера. Условия очень сложные», — заявил военный.

Буйкус добавил, что работы продолжаются уже третьи сутки, они не прекращались и в ночное время. В настоящее время ожидается прибытие инженерных команд с техникой и военных ныряльщиков из США и Польши.

26 марта сообщалось, что военные из первой бригады третьей пехотной дивизии принимали участие в запланированных тактических учениях, после которых пропали без вести. Военнослужащие находились в бронированной ремонтно-эвакуационной машине M88 Hercules на полигоне Пабраде недалеко от границы с Белоруссией.

В тот же день их транспортное средство было обнаружено в болоте на глубине более пяти метров. В поисках военнослужащих задействовали военных США и Литвы, литовскую правоохрану и другие службы.

Судьба пропавших военных до сих пор неизвестна.

Ранее появились фото с мест поиска американских военных, пропавших в литовском болоте.