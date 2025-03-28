Военных Таиланда привлекли к оказанию помощи после землетрясения

Военных Таиланда привлекли к оказанию помощи населению после землетрясения. Об этом сообщила местная газета Nation.

«Официальный представитель армии генерал-майор Винтай Сувари объявил, что главнокомандующий армией генерал Пана Клэуплодтук отдал приказ о немедленной активации армейского центра по оказанию помощи при стихийных бедствиях для помощи населению», — говорится в материале.

Авторы добавили, что для экстренного приема пациентов армейские госпитали переведены в режим готовности.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых, по данным Associated Press, достигала 7,7. В результате природного катаклизма обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай.

Толчки чувствовались в Таиланде, Китае и во Вьетнаме. В Бангкоке обрушилось недостроенное высотное здание, cтолб пыли было видно из разных точек города, более 40 рабочих могут находиться под завалами. Также в Бангкоке была объявлена эвакуация жителей многоэтажных домов. Под завалами одного из обрушившихся зданий оказались не менее 60 рабочих.

Аэропорты в Таиланде временно приостановили работу. Тайский премьер Пхетхонгтхан Чинават объявила в Бангкоке режим ЧП.

Ранее водители сняли на видео последствия землетрясения в Бангкоке.