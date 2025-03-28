Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно об освобождении приграничного населенного пункта в Курской области

«Северный ветер»: ВС РФ освободили Гоголевку в Суджанском районе Курской области
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы России освободили от ВСУ населенный пункт Гоголевка в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», близкий к группировке войск «Север».

В сообщении говорится, что российские войска продвигаются и на других участках. Так, противников отбросили из лесных массивов северо-восточнее и восточнее Гуево. Также под контроль группировки перешла западная часть Басовки в Сумской области.

До этого командир одного из подразделений Северной группировки ВС РФ с позывным «Молот» рассказал, что ВСУ не могут найти альтернативные пути для пересечения границы в Курской области.

Военный добавил, что на Курском направлении достаточно укомплектованная группировка занимается прикрытием границы. ВСУ прощупывали границу, пытаясь проскочить, но благодаря воздушной разведке и огневому прикрытию им это не удалось.

Исполняющий обязанности начальника инженерной службы полка «Юг» с позывным «Пегас» сообщал, что бойцы Вооруженных сил Украины подорвались на своем же минном поле во время бегства из населенного пункта Викторовка под Суджей.

Ранее российские саперы рассказали, как ВСУ изощренно заминировали Курскую область.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами