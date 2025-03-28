Вооруженные силы России освободили от ВСУ населенный пункт Гоголевка в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», близкий к группировке войск «Север».

В сообщении говорится, что российские войска продвигаются и на других участках. Так, противников отбросили из лесных массивов северо-восточнее и восточнее Гуево. Также под контроль группировки перешла западная часть Басовки в Сумской области.

До этого командир одного из подразделений Северной группировки ВС РФ с позывным «Молот» рассказал, что ВСУ не могут найти альтернативные пути для пересечения границы в Курской области.

Военный добавил, что на Курском направлении достаточно укомплектованная группировка занимается прикрытием границы. ВСУ прощупывали границу, пытаясь проскочить, но благодаря воздушной разведке и огневому прикрытию им это не удалось.

Исполняющий обязанности начальника инженерной службы полка «Юг» с позывным «Пегас» сообщал, что бойцы Вооруженных сил Украины подорвались на своем же минном поле во время бегства из населенного пункта Викторовка под Суджей.

Ранее российские саперы рассказали, как ВСУ изощренно заминировали Курскую область.