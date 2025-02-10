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Пленный ВСУ развеял миф о «самой крутой» украинской бригаде

Пленный боец ВСУ Карпенко: из 155-й бригады ВСУ тоже сбегают
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Среди украинских солдат ходят слухи об элитной 155-й бригаде ВСУ и ее финансировании из-за рубежа, однако из нее также сбегают, как и из других подразделений. Об этом в интервью РИА Новости сообщил боец ВСУ Андрей Карпенко, взятый в плен в Курской области.

«Говорили, что про вас пишут, что самая крутая бригада..., но на самом деле это не так, много людей даже посреди обучения отсеивалось, сбегали», — заявил он.

По словам пленного, миф о «крутости» бригады основан на том, что она якобы «связана с иностранными спонсорами». Он добавил, что слышал от сослуживцев о том, что других бойцов его бригады отправляют во Францию и Польшу для подготовки.

Он добавил, что был мобилизован во время похода в магазин и ни разу не выстрелил из имевшегося у него оружия.

До этого уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова заявила, что 155-й бригаде ВСУ «Анна Киевская» появился специальный отдел расследований для поиска дезертиров. По ее словам, в состав нового отдела вошли представители батальонов, откуда дезертировали военные.

Ранее на Западе заявили о «кризисе дезертирства» в ВСУ.

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