Свыше 200 единиц бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены операторами группы «Омерзительная восьмерка» при помощи FPV-дронов линейки «Ключ» в Курской области с начала вторжения в регион. Об этом ТАСС рассказал ведущий инженер Центра беспилотных компетенций с позывным «Барс».

По его словам, в том числе была уничтожена техника Североатлантического альянса — американская боевая машина пехоты Bradley и турецкий бронетранспортер Kirpi.

«Барс» добавил, что операторы группы показывают высокую результативность.

До этого командир одного из подразделений Северной группировки ВС РФ с позывным «Молот» рассказал, что ВСУ не могут найти альтернативные пути для пересечения границы в Курской области.

Военный добавил, что на Курском направлении достаточно укомплектованная группировка занимается прикрытием границы. ВСУ прощупывали границу, пытаясь проскочить, но благодаря воздушной разведке и огневому прикрытию им это не удалось.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли одну из двух переданных Британией редчайших бронемашин.