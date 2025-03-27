В России впервые представили лазерное антидроновое ружье

Прототип лазерного ружья, которое предназначено для поражения беспилотников на дистанции до 500 м, продемонстрировали на Всероссийской конференции «Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании-разработчика.

По его словам, сейчас в РФ аналогичные изделия находятся в стадии разработки и не применяются в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Мы впервые представили прототип лазерного ружья, предназначенного для поражения беспилотных летательных аппаратов. Изделие создано для противодействия FPV-дронам и работает на дистанции до 500 м», — сказал специалист.

Он заявил, что это оружие работает путем физического воздействия на беспилотник на основе технологии сфокусированного иттербиевого лазерного излучения. При поражении БПЛА лазерным лучом разрушается его корпус, пропеллеры и другие части беспилотного летательного аппарата.

Представитель компании также рассказал, что прототип входит в проект «Посох», направленный на создание системы противодействия дронам на основе сфокусированного лазерного излучения.

В феврале сообщалось, что в России разработали систему обнаружения и подавления беспилотников с искусственным интеллектом «Купол», направленную на защиту предприятий. Он состоит из сертифицированного и декларированного оборудования — станции радиоэлектронной разведки «Эхо» и станции радиоэлектронного подавления «Трель».

Ранее было названо самое эффективное средство против дронов.