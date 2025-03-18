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Названо самое эффективное средство против дронов

«Известия»: сети стали самым эффективным средством против дронов
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Ashley Chan/Global Look Press

Сети, которые устанавливают вдоль основных дорог в зоне российско-украинского конфликта, стали эффективным средством защиты техники и личного состава от дронов-камикадзе. Об этом сообщает газета «Известия».

В публикации подчеркивается, что российские инженеры возводят сетчатые конструкции с зимы. Заборы и тоннели из натянутых сетей останавливают квадрокоптеры противника.

По словам начальника штаба специального инженерно-саперного отряда имени генерала Карбышева с позывным «Аристокл», сети над дорогами применялись во времена Финской войны. Тогда их устанавливали для защиты от советских истребителей. «Аристокл» утверждает, что сегодня сети являются самым эффективным средством против дронов.

До этого в министерстве обороны России заявили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 18 марта сбили 46 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над регионами России.

Наибольшее число дронов — 41 — военные сбили над Белгородской областью.

Ранее украинские дроны атаковали Белгород.

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