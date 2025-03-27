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Пленный боец ВСУ рассказал, как дважды платил, чтобы не попасть на фронт

«Известия»: пленный боец ВСУ рассказал о взятке за службу в глубоком тылу
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Павел Лисицын/РИА Новости

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 105-й отдельной бригады территориальной обороны Марьян Мороз рассказал, что в попытках избежать отправки на линию боевого соприкосновения дважды давал взятки, но, когда это потребовалось сделать в третий раз, финансы ему не позволили. Об этом военнопленный рассказал на видеоролике Минобороны РФ, который есть в распоряжении газеты «Известия».

«В 2022 году в военкомате говорил с комиссариатом, когда делал все документы. Договорился, что я отслужу два года, а потом иду как бы на гражданку... Оставили меня служить в тылу из-за того, что я сотруднику комиссариата заплатил $5 тыс.», — рассказал военнослужащий.

Мороз добавил, что после того, как оказался в военном колледже сержантского состава во Львове, ротный по фамилии Козак взял с будущего пленного еще $3 тыс., чтобы не отправлять его на «восточную Украину на боевые действия».

Затем, по словам военнопленного, он поехал в военную часть в Тернопольской области, где ему пришлось заплатить снова, но средств у него не оказалось, в результате чего Мороз отправился в Сумскую область на востоке Украины.

Там, по словам украинского военнослужащего, ему выдали одну гранату и патроны для автомата. А в тот день, когда его с сослуживцами «захватили» российские бойцы, Мороз спал.

23 марта представитель пророссийского подполья, который предпочел остаться неизвестным, рассказал, что офицеры 100-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины требуют со своих подчиненных по $35 тыс. с каждого за перевод на службу с передовой в тыл. По словам источника, в рядах ВСУ откровенно процветает коррупция и вносить средства нужно за все, начиная с отпуска, заканчивая правом не ходить на передовую.

Ранее сообщалось, что на Украине создадут комиссию по расследованию коррупции в армии.

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