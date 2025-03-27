ВС РФ в течение суток нанесли удары по позициям ВСУ в более чем 150 районах

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки нанесли удары по местам скопления личного состава и техники украинских войск в более чем 150 районах боевых действий. Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны страны.

По данным ведомства, задачи на поле боя выполняли расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и оперативно-тактическая авиация. Содействие им оказывали ракетные войска и артиллерийские расчеты.

В результате российским военнослужащим удалось поразить объекты инфраструктуры одного из аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ), цеха по изготовлению дронов, склады с реактивными снарядами и другими боеприпасами, одну базу снабжения украинских войск, а также производственные здания на территории одного из оружейных предприятий.

«Нанесено поражение <...> скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157-ми районах», — говорится в заявлении.

26 марта Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что российские бойцы в ходе сражений в Курской области уничтожили ремонтно-эвакуационную машину CRARRV британского производства. Как отметили авторы публикации, всего Лондон передал Киеву две единицы данного вида техники.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о проблемах с финансированием ВСУ.