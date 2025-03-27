Обученные в Великобритании десантники Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировали по пути на фронт. Об этом сообщил бывший украинский военнослужащий Валерий, также сбежавший из британского военного лагеря, передает «Российская газета».

По его словам, по возвращении из Великобритании в Польше дезертировали еще около десяти-пятнадцати человек. Несколько бойцов также сбежали на территории Украины.

Валерий объясняет, что десантники приняли решение о побеге из-за страха за свою жизнь. Они не хотели идти на службу по принуждению.

Сам Валерий был мобилизован в Киеве в прошлом году. Он проходил подготовку в тренировочном лагере НАТО в Великобритании, расположенном в нескольких десятках километров от ближайшего крупного города. После побега он приехал на территорию Херсонской области, подконтрольную России.

До этого глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что мобилизованные в ВСУ украинцы прибывают на фронт в Харьковской области в наручниках, чтобы они не могли сбежать.

Ранее на Украине возбудили уголовное дело против генерала ВСУ.