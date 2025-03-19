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На Украине возбудили уголовное дело против генерала ВСУ

ГБР обвинило бригадного генерала в больших потерях личного состава
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины обвинило генерала вооруженных сил страны в больших потерях во вверенном ему подразделении. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Имя бригадного генерала не указывается. Известно, что он командовал 23-м отдельным стрелковым батальоном, в марте 2023 года — сентябре 2024-го понесшим значительные потери на Лиманском и Харьковском направлениях.

ГБР обвиняет высокопоставленного военного в бездействии, которое привело к потерям личного состава, массовому дезертирству и утере боеспособности подразделения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о халатности в условиях военного положения. Генералу грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

25 января сообщалось, что бывшего командира оперативно-тактической группировки «Харьков» генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Галушкина по решению суда повторно арестовали за потерю части Харьковской области Украины.

Ранее Рогов заявил, что на Украине начались массовые репрессии в отношении командиров ВСУ.

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