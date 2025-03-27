В Одессе сотрудник ТЦК избил на улице женщину

В Одессе сотрудник ТЦК избил женщину, которая пыталась защитить мобилизованного

В Одессе сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) избил женщину, которая пыталась помешать забрать военнообязанного в ряды Вооруженных сил Украины. Видеокадры происшедшего на улице Заньковецкой инцидента опубликовал Telegram-канал «Одесса INFO».

Сотрудники ТЦК хотели мобилизовать мужчину, но за него вступились женщины, буквально закрывшие его собой. Пытаясь забрать военнообязанного силой, один из сотрудников ТЦК ударил женщину ногой в грудь, после чего она упала на асфальт. Пострадавшей вызвали скорую помощь.

Находившиеся на месте инцидента полицейские бездействовали и не предприняли никаких мер.

26 марта уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец заявил, что нарушения со стороны сотрудников территориальных центров комплектования приобрели массовый и системный характер.

25 марта сообщалось, что в Киеве полицейский травмировал мешавшую мобилизации пожилую женщину.

Ранее жители Харькова организовали группы для мести сотрудникам ТЦК.