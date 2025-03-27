Американская авиация нанесла удары по авиабазе хуситов в столице Йемена

Al Masirah: США нанесли серию ударов по авиабазе хуситов в Сане

Вооруженные силы США нанесли удары по военному аэродрому в подконтрольной хуситам из мятежного движения «Ансар Аллах» столице Йемена Сане. Об этом сообщает телеканал Al Masirah.

По имеющейся информации, расположенная рядом с международным аэропортом Саны авиабаза Эд-Дайлами подверглась по меньшей мере двум ударам с воздуха. Согласно источникам панарабского телеканала Al Arabiya, американцы нанесли удары по находящейся в аэропорту казарме хуситов.

По данным Al Masirah, американские самолеты также нанесли серию ударов по различным районам провинции Сана.

26 марта представитель хуситов сообщил, что вооруженные силы «Ансар Аллах» атаковали военные корабли США в Красном море.

23 марта истребители Военно-воздушных сил Соединенных Штатов нанесли два авиаудара по военной базе движения «Ансар Аллах» в районе Аср на западе столицы Йемена.

Ранее хуситы заявили об атаке на аэропорт в Тель-Авиве.