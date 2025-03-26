Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Румынии запустят серийное производство собственных беспилотников

В Румынии запустят серийное производство дронов до конца 2025 года
close
Shutterstock

В Румынии запустят серийное производство беспилотных летательных аппаратов военного и гражданского назначения до конца 2025 года. Об этом заявил министр экономики, цифровизации, предпринимательства и туризма Богдан-Груя Иван, пишет ТАСС.

«Прототип будет готов этим летом, а серийное производство начнется к концу этого года», — отметил он.

Также до конца года в стране развернут производство взрывчатых веществ, рассказал министр. Кроме того, со второго квартала 2026 года в Румынии начнут производить боеприпасы 155-го калибра, применяемые в Североатлантическом альянсе, добавил он.

В октябре прошлого года стало известно, что Госдепартамент США одобрил продажу Румынии радиолокационных систем Sentinel. Эти радары дополнят возможности противовоздушной обороны Румынии, особенно с точки зрения раннего обнаружения беспилотников, которые перемещаются на низкой скорости и имеют сокращенный радарный след, заявил глава минобороны республики Анджел Тылвэр.

На закупку первых двух систем планировалось направить около $90 млн. Эти средства будут взяты в основном из фондов программы военной помощи иностранным государствам Foreign Military Financing Госдепа США.

Ранее сообщалось, что Румыния готова стать хабом для миротворцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами