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Украинский пленный рассказал о пропаже оружия НАТО после обучения

Украинский военнопленный Дубовик: оружие НАТО пропало после обучения в Норвегии
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Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

У солдат Вооруженных сил Украины пропало оружие НАТО после обучения в Норвегии. Об этом рассказал РИА Новости украинский военнопленный Евгений Дубовик.

Мужчину мобилизовали в начале сентября 2024 года из Днепропетровска, он проходил обучение в Норвегии по специальности стрелок. По его словам, в Европе украинцев обучали работать с немецкой штурмовой винтовкой HK416 с четырехкратным прицелом, но после возвращения на Украину он получил модернизированный автомат Калашникова.

Пленный признал, что натовское оружие им отправляли, но до части оно «то ли не дошло, то ли где-то в части оно растворилось».

Другой пленный украинский военнослужащий Ярослав Щуров рассказал о хаотичном отступлении ВСУ из района Суджи Курской области. По его словам, отступление было спланировано «на коленках» и проводилось в экстренном порядке, без учета потерь и без обеспечения эвакуации раненых.

Ранее пленный боец ВСУ помог российским солдатам выполнить боевую задачу.

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