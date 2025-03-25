В Генпрокуратуре обвинили украинскую НПО в создании видеофейков о ВС РФ

Украинская неправительственная организация (НПО) «Сетевое объединение журналистов-расследователей» распространяла фейковые видеоролики о действиях Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил начальник управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношений, противодействия экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры РФ Юрий Хохлов, передает РИА Новости.

По его словам, НПО занималась распространением постановочных видеороликов. В них, как уточнил Хохлов, говорилось о якобы совершенных российскими военными преступлениях.

Глава управления добавил, что также украинская НПО занималась сбором персональных данных российских военных. В дальнейшем полученная информация применялась для дискредитации войск, отметил Хохлов.

НПО «Сетевое объединение журналистов-расследователей» была признана нежелательной в августе 2023 года. По данным Генпрокуратуры, создателем организации является гражданин России Руслан Карпук (признан в РФ иностранным агентом), который на тот момент скрывался от уголовного преследования за границей.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в России сербскую НПО.