Генпрокуратура РФ признала еще одну организацию нежелательной

Генпрокуратура РФ признала связанную с ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) НПО «Сетевое объединение журналистов-расследователей» нежелательной организацией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Conflict Intelligence Team («Сетевое объединение журналистов-расследователей»), Украина», — говорится в сообщении.

Создателем платформы является гражданин России Руслан Карпук (признан в РФ иностранным агентом), скрывающийся от уголовного преследования за границей.

До этого генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность украинской неправительственной организации «Аллатра».

Решение было принято по результатам поступивших в Генпрокуратуру материалов. Было установлено, что организация представляет собой псевдорелигиозное движение., основанное в 2011 году в Киеве.

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