Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Генпрокуратура РФ признала еще одну организацию нежелательной

НПО «Сетевое объединение журналистов-расследователей» признано нежелательным

close
100%
Антон Денисов/РИА «Новости»

Генпрокуратура РФ признала связанную с ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) НПО «Сетевое объединение журналистов-расследователей» нежелательной организацией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Conflict Intelligence Team («Сетевое объединение журналистов-расследователей»), Украина», — говорится в сообщении.

Создателем платформы является гражданин России Руслан Карпук (признан в РФ иностранным агентом), скрывающийся от уголовного преследования за границей.

До этого генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность украинской неправительственной организации «Аллатра».

Решение было принято по результатам поступивших в Генпрокуратуру материалов. Было установлено, что организация представляет собой псевдорелигиозное движение., основанное в 2011 году в Киеве.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях