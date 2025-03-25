Генерал Алаудинов: в Курской области были найдены наемники без голов

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил агентству РИА Новости, что в Курской области были обнаружены обезглавленные тела иностранных наемников с отсутствующими кистями рук.

По словам Алаудинова, на фронте фиксировались случаи, когда при невозможности эвакуировать тела убитых иностранных наемников украинские военные отрубали им головы и руки, чтобы предотвратить идентификацию по отпечаткам пальцев и чертам лица. По его словам, такие инциденты действительно происходили — бойцы Минобороны России документировали подобные ситуации на различных участках фронта.

По словам командира «Ахмата», эта практика привела к изменению поведения наемников, которые теперь передвигаются без документов. В качестве примера он привел зафиксированный в прошлом году случай в Курской области, где украинская сторона оставила тела после подобных манипуляций. Генерал подчеркнул, что данный эпизод был официально зарегистрирован на указанном направлении.

24 марта Генеральная прокуратура РФ сообщала, что Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил наемника Вооруженных сил Украины из Грузии Надима Хмаладзе к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее наемника из США заочно осудили за преступления в Курской области.