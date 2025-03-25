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В Крыму предотвратили атаку украинских дронов

Минобороны РФ: ночью над Крымом сбили пять украинских беспилотников
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РИА «Новости»

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи сбили несколько украинских дронов в республике Крым. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

«Перехвачено и уничтожено пять <...> беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении.

Другие подробности в ведомстве не уточнили.

24 марта дежурные системы ПВО ликвидировали один украинский дрон в небе над акваторией Черного моря. По информации Минобороны РФ, летательный аппарат сбили около 18:15 мск.

В тот же день пиротехники МЧС РФ уничтожили украинский беспилотник «Чаклун», найденный на территории Курской области. Дрон обнаружили местные жители, после чего сообщили о находке в экстренные службы.

Как рассказали в профильном ведомстве, летательный аппарат самолетного типа упал на землю в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы. Специалисты избавились от него методом контролируемого подрыва с соблюдением мер безопасности. Таким же способом были обезврежены еще более 2000 взрывоопасных предметов, обнаруженных в приграничном регионе в разное время.

Ранее в РФ разработали антенную решетку, предназначенную для борьбы с дронами.

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