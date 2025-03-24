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У границы с Белгородской областью уничтожили квадроциклы и боевые машины ВСУ

Военные РФ уничтожили квадроциклы и другую технику ВСУ у Белгородской области
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Alex Babenko/AP

Российские военнослужащие уничтожили инженерную машину разграждения и другую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе с Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что украинские солдаты пытались вклиниться на территорию российского региона. При этом они передвигались на квадроциклах и багги, а также боевой бронированной машине и инженерной машине разграждения.

«Расчетами FPV-дронов <...> все выявленные цели были уничтожены», — говорится в заявлении.

Из него следует, что задачу выполнили бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. Соответствующие подразделения принимают участие в боевых действиях в составе группировки войск «Север».

Утром 24 марта Telegram-канал SHOT сообщил, что украинские формирования предприняли попытку прорваться в Белгородскую область. По информации журналистов, военные Вооруженных сил РФ не дали отрядам ВСУ осуществить задуманное, отбросив их в Сумскую область.

Ранее командира одной из бригад ВСУ сняли с должности за отказ выполнять приказ на границе с Белгородской областью.

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