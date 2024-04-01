Российские военные начали использовать «Утюг» в зоне СВО

Вооруженные силы (ВС) России в зоне специальной военной операции (СВО) используют систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Орнитолог-1М+», известную также как «Утюг». Об этом сообщает газета «Известия».

Согласно информации издания, устройство сконструировали энтузиасты из Краснодара. Оно похоже на небольшой чемодан зеленого цвета с ручкой в середине и позволяет подавить управление и передачу изображений беспилотником. За пять минут действия «Утюга» на дрон оппонента у последнего полностью разряжаются аккумуляторные батареи.

В публикации отмечается, что сейчас готовится к выпуску еще одна партия антидронных систем. Помимо того, создано устройство «Птицелов», позволяющее выявлять беспилотные летательные аппараты в радиусе до 2 км и предупреждать военных об их подлете.

В прошлом году Ростех завершил разработку зенитного комплекса «Птицелов» на шасси БМД-4М для ВДВ.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.