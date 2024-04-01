Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные начали использовать «Утюг» в зоне СВО

«Известия»: в зоне СВО используют систему «Орнитолог-1М+», известную как «Утюг»

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Вооруженные силы (ВС) России в зоне специальной военной операции (СВО) используют систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Орнитолог-1М+», известную также как «Утюг». Об этом сообщает газета «Известия».

Согласно информации издания, устройство сконструировали энтузиасты из Краснодара. Оно похоже на небольшой чемодан зеленого цвета с ручкой в середине и позволяет подавить управление и передачу изображений беспилотником. За пять минут действия «Утюга» на дрон оппонента у последнего полностью разряжаются аккумуляторные батареи.

В публикации отмечается, что сейчас готовится к выпуску еще одна партия антидронных систем. Помимо того, создано устройство «Птицелов», позволяющее выявлять беспилотные летательные аппараты в радиусе до 2 км и предупреждать военных об их подлете.

В прошлом году Ростех завершил разработку зенитного комплекса «Птицелов» на шасси БМД-4М для ВДВ.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами