Жители Курской области Николай и Светлана убирали картошку под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и прятались в кустах от дронов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кадры Минобороны РФ.

По их словам, обстановка в Курской области сейчас «немножко легче и бодрее». Николай и Светлана выразили уверенность в том, что российские бойцы «скоро-скоро» выбьют солдат ВСУ с российской территории.

«Готовимся к весне. Надо картошку как-то... Копали под обстрелами, ну а что? Выкопали, убрали. На велосипедах возили, вон там за фермой у нас огород. Копали, от дронов прятались», — рассказала Светлана.

Жители отметили, что пытались спасти родную деревню от пожаров после атак украинской стороны, однако это было «очень тяжело и страшно». Помимо этого, куряне поблагодарили бойцов российской группировки войск «Север» за доставку продуктов и моральную поддержку.

До этого стало известно, что украинские военные пытались убедить мирных жителей Курской области уезжать на Украину, при этом рассказывая о ненависти соотечественников к ним.

Ранее стало известно, что ВСУ в Судже разбрасывали взрывчатку, замаскированную под шоколадки.