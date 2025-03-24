Медик рассказал, что военные РФ испытали во время проникновения в Суджу по трубе

Российские военные испытывали нехватку кислорода во время операции «Поток» по заходу в тыл группировки ВСУ в Судже. Об этом сообщил медик передового госпиталя спецназа «Ахмат» с позывным «Совесть», передает ТАСС.

По его словам, военные в этой трубе, по которой они шли несколько дней, заражались горной болезнью. «Такие проявления там тоже были, потому что в трубе концентрация кислорода низкая была», — сказал он. Медик также сообщил, что в передовом госпитале спецназа «Ахмат» создали уникальный метод лечения бойцов, участвовавших в этой операции.

В операции по проникновению в тыл ВСУ по подземному газопроводу участвовали более 800 российских военных. Они ползли под землей 14 км и шесть суток провели без воды и достаточного количества кислорода.

Военнослужащие вышли на поверхность в районе промышленной зоны в Судже и нанесли удар по украинским подразделениям.

Ранее в российском городе установили копию трубы из Суджи.